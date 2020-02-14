Анастасия Вокуева: "Моя цель выхода на сцену – делиться"

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Анастасия Вокуева в 2014 году закончила Тюменский колледж культуры и искусств при Академии по специальности "Актер драматического театра и кино" (курс В.В. Архипова и Заслуженной артистки России Е.В. Орловой). Практически сразу после окончания обучения начала работать в труппе Тюменского театра кукол.

- В 2014 году вы закончили Тюменский колледж культуры и искусств по специальности "Актёр драматического театра и кино", но работаете в Театре кукол, с чем связан такой выбор?

- Мне кажется, все не случайно. Когда я закончила школу, то пошла в колледж искусств подавать на актерское, а там мне с порога говорят: "О, театр кукол!". Я ответила: "Какой театр кукол, нет…". Забрала документы, год отдыхала, но судьба меня все равно туда привела. Приехали мои педагоги – Елена Орлова и Валерий Архипов. Я закончила среднее образование и уехала в Санкт-Петербург на пару месяцев, но почувствовала, что это все не для меня, там и своих безработных артистов хватает.

Тогда я вернулась в Тюмень, и наступил момент депрессии, который бывает у каждого студента, если он окончил актерское и не устроился работать сразу. И вдруг мой мастер отправляет вакансию актрисы-травести на живой план для Тюменского театра кукол. С самого начала, как я пришла работать в Театр кукол, я была только на живом плане, но специфика есть специфика, сейчас я уже беру в руки куклу. Параллельно с работой я получала высшее актерское образование.

- Чувствуете себя в гармонии с работой?

- У меня есть некий диалог с театром кукол, он еще идет, я до конца себя не осознаю здесь. Любой артист без образования кукольника будет ощущать здесь комплекс "некукольника", хотя коллеги меня хвалят. Работаю здесь в течение 5 лет, но куклы попали мне в руки только через 3-4 года. А в этом году я в первый раз играла кукольный спектакль. Конечно, философия у драмтеатра и театра кукол отличается. Словно два разных мира.

Вообще, сложно переключиться с театра переживания на театр представления. Конечно, сейчас все это синтетично, но было тяжело. В театре кукол более разнообразные характеры. Допустим, здесь есть такая штука "попасть в маску", сделать такой голос, чтобы подходил именно этому персонажу. В этом плане мне не хватает опыта, чтобы делать настолько разнообразные характеры. В драме столько времени этому не уделяют, а здесь есть целый предмет по характерности речи.

- Помимо Театра кукол, вы задействованы в каких-либо постановках в Тюмени?

- Я сейчас работаю в драматических спектаклях со своими педагогами. У нас есть театр "Группа товарищей", мы ставим оперы, драматические, музыкальные, пластические спектакли. Периодически ездим на фестивали, берем награды, с пустыми руками никогда не возвращаемся (улыбается).

Мы ездили на фестиваль "Он. Она. Они" в Екатеринбург, наш спектакль "Оскар и Розовая дама" взял гран-при "Лучшая женская роль" (именно моя), "Лучший дуэт" у меня с педагогом Еленой Орловой, Заслуженной артисткой России. С пластическим спектаклем "Корова" ездили этим летом в Калининград на фестиваль. Взяли гран-при "Лучшая женская роль" – Елена Викторовна Орлова.

- Если бы вас сейчас спросили: готовы ли вы уйти из этой сферы и начать, например, сниматься в кино, вы бы согласились?

- Ой, нет. Кино – это временное. Например, недавно был проект "Тобол", актеры наши снимались, закончилась работа и все, никакого продолжения. А театр – это семья. Это навсегда.

- Значит, планируете развиваться в кукольном направлении?

- Я в Театре кукол, потому что мне здесь невероятно комфортно. Правда, я уходила два раза по разным причинам, каждый раз была грусть, я точно знаю, что не во всех театрах такая атмосфера, здесь мы – одна большая семья.

Коллеги мне помогают расти не только как профессионалу, но и как личности, я расту духовно, и это чувствую. Но я не утверждаю "Все, я здесь навсегда" или "Я обязательно уйду". Параллельно с кукольным мастерством я развиваюсь в драматическом искусстве. Одно другому не мешает, а даже дополняет.

- В каких постановках Театра кукол вы задействованы?

- Когда я только пришла работать, это были живоплановые спектакли - постановки главного режиссера Сергея Грязнова "Не хочу быть собакой", "Веселый светофор". Спектакли Сергея Кузина "Айболит" и "Мишуткина елка", а также "Кукарямба" Натальи Явныч.

Недавняя постановка Сергея Грязнова называется "Солнышко и Снежные человечки", я там работаю куклой дятла. Вообще в театре кукол нет распределения, что в данный момент ты на такой-то роли и все. Здесь существует такое понятие как помощь – я могу не играть персонажа, но везти телегу, например. Когда я пришла в театр кукол, мне было интересно наблюдать за происходящим за кулисами – такая акробатика!

- Какие ваши любимые персонажи? Вы с трепетом относитесь к куклам или же это просто вещь?

- Какое было отношение изначально и какое сейчас – небо и земля. Это самая настоящая магия – когда кукла оживает. У меня пока такой магии не получается. Надо быть кукольником. Кукольник – волшебник. Много профессионалов в этом искусстве, например, когда Антон Нестеренко или Александр Ганичев берут куклу, я не верю своим глазам – кукла действительно оживает. Я полностью верю, что это живое существо со своим характером.

Когда я беру в руки куклу – это некоторое знакомство с ней. Мне нужно понять про нее все. Наполнить ее. Драматический артист выносит себя на сцену через призму персонажа, режиссерского взгляда, пропускает эмоции через себя.

А в театре кукол необходимо стремление полностью отдать себя персонажу, детям. Это не жертвенность, а другая философия. Мне кажется, что после театра кукол я стала лучше драму понимать. Когда ты на сцену не себя выносишь, а пытаешься сострадать только персонажу, когда ты не жалеешь себя. Через персонажа это сильнее получается, чем через себя.

- Актер театра кукол должен читать много детской литературы или достаточно во время работы над спектаклем знакомиться с материалом и учить текст?

- Достаточно, когда человек начинает просто знакомиться с материалом даже в драме. Уверена, что любой актер должен много читать и развивать себя, постоянно находиться в работе над собой. Если ты такой же, как и все, то какое право ты имеешь выходить на сцену и с людьми разговаривать? Какая у тебя цель выхода на сцену?

Лично для меня цель выхода на сцену – это отдать. Если я выхожу к зрителю пустая, это априори неправильно. Я нахожусь на сцене, чтобы чем-то поделиться. Иногда я прихожу в театр, сажусь, выходит актер такой пустой, и я думаю: "А мне это зачем?".

Высокая степень начитанности должна быть у каждого актера. Сколько в сказках заложено правильных мыслей? Не меньше, чем во взрослой литературе. Здесь больше образов, больше мифического подхода, образного.

- Какие у вас еще есть увлечения, помимо актерской деятельности?

- Я выбрала для себя театр как призму, через которую смотрю на мир. Через театр я все познаю и расту как личность, это мое самое главное увлечение.

Раньше я много времени уделяла хореографии и пластике. Сейчас я занимаюсь йогой.

- Вы замечаете отличия в реакции взрослых и детей в зрительном зале? Как вы думаете, может ли взрослый быть открытым, как ребенок, и воспринимать происходящее таким же непосредственным образом?

- Дети – они непосредственные, они задают вопросы даже во время спектакля. Ведь вот я стою рядом с ними, почему нельзя спросить? Их вера в предлагаемые обстоятельства заражает. Меня подпитывают неподдельные эмоции детей. Для них ведь это все по-настоящему.

Когда спектакль сделан хорошо, то у взрослых в зале такие же лица, как у детей. И в театре кукол в такие моменты заряжаешься энергией, силой, вдохновением, желанием работать, улыбаться.

- Расскажите о премьерах февраля в Театре кукол?

- Тюменских зрителей ждут две премьеры. Премьера большого зала – музыкальный спектакль "Маугли" в постановке Натальи Сергеевны Явныч, там будет занята большая часть труппы. Спектакль будет с очень интересными большими куклами.

В малом зале – постановка Сергея Владимировича Кузина "Пузырь, Соломинка и Лапоть". Необычный спектакль, я там играю Пузыря и Блин. Это для самых маленьких, приходите, посмотрите, спектакль сам о себе все скажет.

Театр кукол – для зрителей любого возраста!

Справка. Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П. П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Надежда Казначеева.