Для маленьких тюменцев с ОВЗ работают службы ранней помощи

В регионе сформированы службы ранней помощи детям от 0 до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья. За последние два года такие службы были созданы на 24 территориях юга Тюменской области, реабилитацию в них прошли около 2 тысяч детей.

В рамках реализации проекта более 150 специалистов обучены эффективным технологиям и методикам оказания комплексной помощи детям и семьям, воспитывающим детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. В работу специалистов территориальных комплексных центров социального обслуживания внедрены современные методы и приемы абилитации и реабилитации детей: метод альтернативной коммуникации, АВА-терапия, бобат-терапия, метод Рулисен и другие. Также для служб было закуплено современное реабилитационное оборудование.

На базе Областного центра реабилитации инвалидов создан ресурсно-методический центр ранней помощи родителям, воспитывающим детей возрасте до трех лет с отклонениями в развитии. Также для родителей проводятся обучающие мероприятия с привлечением ведущих практиков социально-ориентированных некоммерческих организаций и социально ответственного бизнеса. В муниципальных районах и городских округах региона работают клубы и группы родительской взаимопомощи, обеспечена возможность очного и удаленного консультирования родителей, а на базе Областной клинической психиатрической больницы проводятся "Школы здоровья" для родителей.

Для получения более подробной информации можно обратиться в ресурсно-методический центр ранней помощи АУ СОН ТО "Областной центр реабилитации инвалидов" по телефону: 8(3452)43-13-53, доб. 118.