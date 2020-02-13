Тюменские депутаты посмотрели, чему учат детей в Клубе имени Кижеватова

Тюменская городская дума 13 февраля провела первый в этом году День депутата. Темой выездного мероприятия стала жизнь молодежи в условиях современного города.

Прежде чем обсудить проблемы подрастающего поколения и возможности тюменских детей во всестороннем развитии, депутаты побывали в местных учреждениях дополнительного образования. Первым гостей встречал Клуб детского творчества имени Андрея Кижеватова.

Директор учреждения Олег Пупов рассказал, что в клубе занимаются более 2 000 человек по пяти направлениям: спортивно-техническое, спортивно-оздоровительное, научно-техническое, гражданско-патриотическое и художественно-эстетическое.

Во время визита депутатов кабинеты и коридоры клуба пустовали — в учреждениях дополнительного образования, как и в школах города, из-за карантина отменены занятия. Однако спортсмены, танцоры и те, кто готовится и стремится к победам в различных состязаниях, с разрешения родителей могут посещать кружки и секции.

Депутаты оценили оснащенность авиамодельной мастерской, осмотрели тренажерный зал, побеседовали с юными робототехниками и узнали о большой работе по патриотическому воспитанию ребят, занимающихся в военно-поисковом отряде "Кречет". О работе поисковиков в музее боевой славы "Память" клуба имени Кижеватова рассказал десятиклассник Даниил Колясников.

Олег Пупов отметил, что подготовка к экспедициям идет в течение всего года: ребята собирают нужную информацию, оттачивают навыки, которые пригодятся в полевых выходах, тренируются, чтобы сохранить хорошую физическую форму. Так, в День депутата они отрабатывали навыки на уличной полосе препятствий, учились вязать узлы и продолжали готовиться к альпийским сборам, которые пройдут на Южном Урале.

Председатель городской думы Евгений Заболотный высоко оценил искреннюю заинтересованность педагогического коллектива клуба в развитии и воспитании детей. "Большая работа, который проводит коллектив учреждения, вызывает глубокое уважение. Это касается и вопросов, связанных с развитием творческих способностей детей, инженерной мысли ребят через кружки робототехники, моделирования, и укрепления общей физической формы воспитанников. Особое внимание сегодня привлекла работа "Кречета". Считаю, что патриотическое воспитание в клубе проводится на очень высоком уровне", - подчеркнул спикер.