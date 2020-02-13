В Тюмени разыскали водителя автобуса и таксиста, скрывшихся с мест ДТП

В областном центре сотрудники ГИБДД установили двух водителей, скрывшихся с мест дорожных аварий 7 и 9 февраля.

Первое ДТП произошло на улице Привокзальной. Водитель автобуса сбил 66-летнего пешехода, стоявшего на остановочном комплексе. Суд приговорил водителя автобуса к трем суткам административного ареста.

Второе ДТП случилось на улице Харьковской в ночное время суток. Таксист на автомобиле "Лада Гранта" столкнулся с автомобилем Subaru и убежал, бросив машину. Суд назначил ему пять суток административного ареста. Мужчине 27 лет, в 2011 году он лишался права управления транспортом за пьяное вождение, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.