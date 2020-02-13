Не пришли на поминки: тоболяк убил бабушку и ее сожителя

Тюменский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя деревни Вармахли Тобольского района. За убийство двух человек мужчина осужден к 16 годам колонии.

В ночь с 10 на 11 сентября 2019 года молодой человек в состоянии опьянения пришел к родной бабушке и ее сожителю и убил их за то, что они не были на поминках его отчима, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

После молодой человек решил обставить всё так, будто сам сожитель расправился с женщиной, а потом покончил с собой. Он нанес погибшему несколько ударов ножом, а потом вложил оружие в его руку.

Уголовное дело было возбуждено по п."а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц). Суд назначил мужчине 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.