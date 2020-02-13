В Тюмени работает центр амбулаторной онкологической помощи

Фото: ГАУЗ ТО «МКДЦ»

Центр амбулаторной онкологической помощи в Тюмени за три месяца работы принял более 300 пациентов с подозрением на онкологическое заболевание. 96 человек были направлены для проведения уточняющей диагностики в "Медицинский город", у 45% пациентов диагноз подтвердился.

Центр амбулаторной онкологической помощи открылся на базе Многопрофильного консультативно-диагностического центра. Здесь пациентов консультируют, проводят диагностику, берут разные виды анализов, делают КТ и проводят курс химиотерапии.

"Согласно специально разработанному алгоритму при малейшем подозрении на онкопатологию врач из территориальной поликлиники направляет пациента к нам в центр. Регламент предусматривает срок в 14 дней от первоначального диагноза до окончательного. Но мы для себя поставили задачу максимум — сократили его до 10 дней. Ведь при этом заболевании время крайне важно и очень дорого стоит", — рассказывает заведующая центром амбулаторной онкологической помощи ГАУЗ ТО "МКДЦ" Елена Филоненко.

Зона ответственности центра — 250 тысяч тюменцев, прикрепленных к городским поликлиникам № 1,6,8,13, сообщили в пресс-службе ГАУЗ ТО "МКДЦ".