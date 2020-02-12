Тюменским детям-инвалидам помогут подготовиться к самостоятельной жизни

В Тюменской области приступают ко второму этапу реализации комплекса мер по активной поддержке родителей детей-инвалидов. На 2020 год в рамках проекта, реализуемого при софинансировании Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, запланировано несколько ключевых мероприятий.

На базе Областного центра реабилитации инвалидов открывается кабинет по обучению детей-инвалидов адаптационным навыкам самообслуживания. Оборудование кабинета будет приближенно к формату жилой учебно-тренировочной квартиры, что поможет подготовить ребенка с инвалидностью к самостоятельной жизни.

В реабилитационном центре "Родник" будет реализована программа "СЕМЬ секретов счастьЯ", которая включает проведение творческих мастер-классов, просветительской работы о здоровом образе жизни, а также организацию спортивных и досуговых мероприятий для семей, воспитывающих детей-инвалидов.

На базе тюменского детского сада №133 будет расширен кабинет психологического сопровождения и специальной педагогической помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья и их родителям. Кабинет будет укомплектован современным оборудованием, сообщили в департаменте социального развития Тюменской области.

В рамках первого этапа в Тюменской области была организована работа различных клубов и студий саморазвития для семей с детьми-инвалидами. На базе Областного центра реабилитации инвалидов создан психологический совет "Направление жизни!", за психологической помощью в который уже обратилось более полусотни семей. Также в детском саду № 133 г.Тюмени для оказания коррекционно-педагогической помощи детям открыт специализированный кабинет лекотеки, в котором используются игротерапевтические методы и приемы.