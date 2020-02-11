Тюменских автомобилистов проверяют на соблюдение правил перевозки детей

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Рейды по безопасной перевозке детей проводят сотрудники ГИБДД у детских садов, поликлиник, на федеральных и региональных трассах. В первой декаде февраля в областном центре автоинспекторы выявили 133 нарушения правил перевозки детей в легковых автомобилях.

"С начала года на дорогах региона произошло 30 ДТП с участием детей-пассажиров, в этих авариях погибли трое детей, 37 детей ранены. При этом двое погибших детей трех и одиннадцати лет перевозились в автомобиле без удерживающих устройств и ремней безопасности", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Массовые рейды продлятся до середины февраля.