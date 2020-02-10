"Афиша Тюмень" разыгрывает билеты на концерт Симона Осиашвили

Источник: Афиша Тюмень

Проект "Афиша Тюмень" разыгрывает билеты на концерт Симона Осиашвили (6+) на своих страницах в Instagram и ВКонтакте.

Любой подписчик "Афиши" имеет возможность побывать на концерте, который пройдет 28 марта в 19:00 в ДК "Железнодорожник".

Победителей будет двое, каждый из которых получит билеты на две персоны. Итоги подведут с помощью специального приложения 26 марта.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо быть участником группы Афиша Тюмень | КтоКуда72 в социальной сети ВКонтакте, сделать репост записи с розыгрышем, добавить комментарий под записью о конкурсе в группе "Афиши", а также комментарий вместе с репостом на своей странице. Он должен содержать не менее трех слов. Правила участия в розыгрышах доступны по ссылке: https://vk.cc/8vOJ7H

Также "Афиша Тюмень" разыгрывает билеты и на странице в Instagram. Для участия в конкурсе необходимо подписаться на "Афишу Тюмень" и отметить лайком публикацию о розыгрышеhttps://www.instagram.com/p/B8YWu5njnva/. В комментариях под сообщением о розыгрыше следует, не повторяясь, выделить трех друзей. Количество комментариев не ограничено, чем больше их будет, тем ближе станут заветные билеты.

Тюменцы услышат заслуженного артиста России, поэта и композитора, автора всенародно любимых песен "Дорогие мои старики", "Не сыпь мне соль на рану", "Колодец", "Зимний сад", "Мамины глаза", "Все мы бабы - стервы", "Ты не ангел", "Бабушки-старушки", "За милых дам", "Капля в море" и многих-многих других.

Внимание! Розыгрыш проводится среди жителей Тюмени. Фейковые, пустые и рекламные аккаунты не участвуют. На момент подведения итогов ваш аккаунт должен быть ОТКРЫТЫМ.