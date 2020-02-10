В ЯНАО вновь проходит региональный конкурс "Лидер доверия потребителей - 2020"

Фото НП «Тюменский деловой Клуб»

Развитие межрегиональных отношений – приоритетное направление в развитии малого и среднего бизнеса в России именно с этой целью проводится много межрегиональных конкурсов, бизнес-миссий, форумов, премий по выявлению достижений предприятий на территории РФ.

Организаторами премии общественного признания "Лидер доверия потребителей – 2020" в Ноябрьске выступают Многопрофильный центр "Созвездие ЮГРЫ" - компания "Кворум Сити" совместно с НП "Тюменский деловой Клуб" при поддержке общественных и профессиональных объединений, Администрации города Ноябрьска. Подать заявку на участие в Конкурсе можно в период с 25.12.2019 г. по 15.02.2020 г.

К участию в конкурсе приглашаются предприятия малого и среднего бизнеса сферы торговли, услуг, сервиса и производства. В награждении примут участие известные люди города, представители органов власти, руководители общественных и профессиональных объединений.

Конкурс проводится в целях: определения предприятий, отвечающих наилучшим стандартам обслуживания Клиентов, применяющих современные технологии и эффективные формы и методы коммуникации с потребителями в сфере торговли; постоянно повышающих культуру обслуживания населения; обеспечивающих положительную динамику роста оборота розничной торговли; уплату налоговых платежей; повышение профессионального уровня работников, улучшающих условия и обеспечивающих охрану труда, повышающих производительность труда, отличающихся межрегиональным взаимодействием, способствующих развитию конкуренции на потребительском рынке Тюменской области.

Евгений Самсонов, генеральный директор ООО "Самсон": "Лидер доверия потребителей – 2020" в Ноябрьске проходит впервые и мы очень рады принять в нем участие. Результат общественного мнения – это достойная оценка деятельности предприятий малого и среднего бизнеса города Ноябрьска. Участие в Премии позволит нам открыто продемонстрировать успехи и достижения компании. Наша команда надеется на победу в Конкурсе "Лидер доверия потребителей – 2020", пусть коллегам-предпринимателям улыбнется удача!"

Итоги Конкурса – это показатель ОБЩЕСТВЕННОГО признания и доверия потребителей. В обработке анкет участников, а также анализе деятельности самого предприятия будут активно задействованы непосредственные потребители (через интернет-голосование в социальных сетях, участие в экскурсиях на предприятия), лидеры общественных предпринимательских объединений регионов, "тайные покупатели", а также органы исполнительной власти (в вопросе "чистоплотности" исполнения предприятиями обязательств перед государством). Данный проект уже был успешно реализован в нескольких городах: Сургуте, Тюмени, Нефтеюганске, Нижневартовске, Салехарде, Мегионе, Екатеринбурге, Уфе, Новом Уренгое. Общее количество участников за несколько лет насчитывает более 1 000 предпринимателей.

Как прокомментировал Алексей Голубовский, генеральный директор ООО РКЦ "Кворум Сити": "Региональный конкурс проводится уже в 8-й раз. До этого народная премия вручалась в ХМАО и на территории г. Тюмени, а с 2016 года в рамках межрегионального сотрудничества решили расширить географию конкурса до масштабов всей Тюменской области. В декабре прошлого года нами был организован Конкурс в ЯНАО – городе Новом Уренгое. Основные Цели: создание авторитетного ресурса, влияющего на развитие и определяющего вектора развития Российского предпринимательства производственной сферы, а также сферы услуг и торговли; выявление субъектов предпринимательства, добившихся наибольших успехов в своей деятельности; систематизацию опыта работы лучших предприятий для дальнейшего распространения этой информации в СМИ, а также привлечения широких слоёв населения к прямым коммуникациям с компаниями-участниками Конкурса"; налаживание межрегиональных связей между представителями разных сфер бизнеса. Проектная работа по организации Конкурса параллельно идет в двух городах – Ноябрьске и Чебоксарах".

21 февраля на торжественной церемонии награждения все участники г. Ноябрьска будут отмечены наградными элементами, цветочными композициями и дипломами победителя. Кроме того, все участники будут иметь возможность принять участие в "Выставке достижений", пообщаться с коллегами-предпринимателями и СМИ.

Мероприятие широко освещается в СМИ. Информация о проведении конкурса представлена на разных интернет-ресурсах, в печатных изданиях, корпоративных СМИ и ТВ-каналах. Подробная информация о Премии по ссылке: https://www.lider-doveria.ru/

По всем вопросам об участии можно обратиться к куратору проекта: - Алексей Голубовский, руководитель проекта, e-mail: biznes-centr80@mail.ru, тел.: 8-902-855-44-91;

Информационное сопровождение дирекция НП "ТДК" - Екатерина Бисимбеева, +7 (3452) 521-449, 8-922-046-71-68, e-mail: nptdk@mail.ru