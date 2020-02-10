В Тюменской области выявили некачественную молочную продукцию из 8 регионов

Итог исследований молочной продукции по показателям качества и безопасности за 2019 год подвели в управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Всего было отобрано 254 пробы молока, масла, кефира творога, сыра и другой молочной продукции, находящейся в обороте на территории региона.

В результате было установлено, что 52 пробы не соответствуют показателям безопасности и качества, что составляет 20,5% от общего числа. В 13 случаях (5%) выявлено повышенное количество антибиотиков, бактерий группы кишечной палочки, дрожжи, плесень. В 30 пробах (11,8%) обнаружены жиры растительного происхождения и несоответствие жирно-кислотного состава, что свидетельствует о фальсификации молочной продукции.

Некачественная продукция реализовывалась в социальных учреждениях и торговых сетях Тюменской области и автономных округов. Произведена предприятиями Кемеровской, Белгородской, Московской, Нижегородской, Свердловской, Брянской областей, Кабардино-Балкарской Республики и Татарстана.