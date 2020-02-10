Агентство стратегических инициатив набирает экспертов в регионах

Агентство стратегических инициатив (АСИ) проводит открытый набор экспертов в региональные экспертные группы, которые будут активно участвовать в социальной, предпринимательской и деловой жизни Тюменского региона.

Экспертные группы будут разделены на четыре направления (Социальные проекты, Предпринимательство и технологии, Пространственное развитие, Образование и кадры), включающих 16 тематик, среди которых "Корпоративная социальная ответственность и филантропия", "Городское развитие", "Гуманное отношение к животным" и другие.

Подать заявки в экспертные группы могут представители тюменских некоммерческих организаций и общественных объединений, деловых и отраслевых объединений, научных и образовательных учреждений, исследовательских центров и институтов развития, а также эксперты, имеющие практические знания по вопросам образования, социальной сферы, городского развития, предпринимательства и технологий.

Подача заявок продлится до 21 февраля 2020 года. Успешно прошедшие отбор эксперты займутся изучением и тиражированием лучших практик социально-экономического развития, формированием предложений по совершенствованию регуляторной среды, преодолению административных и нормативно-правовых барьеров, а также оценкой реализации инициатив и проектов АСИ в регионах.