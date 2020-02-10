Постояльцы "Градостроителя" на здоровье не жалуются

Состояние граждан, прибывших из города Ухань провинции Хубэй КНР и находящихся на обсервации в лечебно–реабилитационном центре "Градостроитель", удовлетворительное. По результатам круглосуточного медицинского наблюдения лиц с признаками заболеваний не выявлено, температура в норме, активных жалоб нет. Об этом вечером 9 февраля сообщило Управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

У всех постояльцев санатория проведен забор биологического материала. Пробы направлены в Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора и в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" (Новосибирск) для исследования на новую коронавирусную инфекцию. Материал находится в работе.

За контактными из близкого окружения студентки индустриального университета гражданки КНР с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции (пассажиры самолета, студенты и сотрудники общежития) установлено двухнедельное медицинское наблюдение. По результатам проведенного лабораторного обследования контактных новая коронавирусная инфекция не выявлена.

С целью предупреждения завоза инфекционных заболеваний усилен санитарно-карантинный контроль в пункте пропуска через государственную границу РФ в аэропорту Рощино. С начала 2020 года сотрудниками санитарно-карантинного пункта досмотрено 37 воздушных судов и 7 тыс. 793 пассажира и члена экипажа. Лиц с признаками заболевания не выявлено.