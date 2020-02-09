Тюменские студенты получат шанс пройти стажировку в престижных компаниях

Тюменских студентов приглашают принять участие в проекте "Профстажировки 2.0". На платформе собрано более 4000 кейсов от 1100 организаций. Решив один из кейсов, участник получает шанс пройти практику или стажировку в одной из престижных компаний.

В рамках "Профстажировки 2.0" работодатель размещает кейсы на сайте конкурса, студенты могут выбрать один из них и выполнить практико-ориентированную курсовую или дипломную работу. Затем среди представленных работ будет проведен конкурс, его победители получат приглашение на практики и стажировки.

"Кейс – это реальная ситуация из жизни конкретного партнера проекта, оформленная в виде практико-ориентированного задания. Необходимо провести самостоятельный анализ задачи, оценить альтернативы, выбрать оптимальный вариант решения, а также составить план его реализации. Итоговое решение участник должен предоставить в виде краткой презентации (выжимки) своей научной работы, приложить отзыв научного руководителя", — сообщила координатор проекта Мария Баева.

Кроме этого, стать партнером проекта может любая тюменская организация-работодатель. Участие в конкурсе бесплатно и не налагает на партнеров никаких финансовых обязательств, пишет "Мой портал".