Тюменский проект "Мы - потомки героев" выходит на новый уровень

В год юбилея Великой Победы областной проект "Мы – потомки героев" приобретет еще больший масштаб. Акции, открытые уроки и другие мероприятия будут проходить во всех школах, детских садах и колледжах.

В Плехановской школе Ярковского района уже провели военно-историческую квест-игру "Дорогами Сталинградской битвы". Ее подготовили участники передвижного культурного комплекса с. Ярково. Четыре команды учащихся с интересом проходили этапы игры, показали знания исторических фактов, связанных со Сталинградской битвой, умения составлять шифровку с помощью Азбуки Морзе, вспомнили известные песни времен Великой Отечественной войны на этапе "Угадай мелодию".

Активисты Российского движения школьников Шороховской школы провели всероссийскую акцию "Блокадный хлеб" на территории села. Ребята рассказывали о блокадном Ленинграде и о том, что в сутки человек жил на 125 грамм хлеба. Работники столовой помогли подготовить кусочки хлеба в 125 грамм, которые получали участники акции вместе с буклетом.

Ученики из Нижнетавдинской школы приняли участие в митинге памяти ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Победа в ней позволила Советскому Союзу переломить ход войны, захватить стратегическую инициативу и не упускать ее до полного разгрома врага.

В Ярковском районе школьные коллективы оформили юбилейные стенды, обновили информацию в музеях и комнатах трудовой и боевой славы, провели уроки мужества и патриотизма. На мероприятия приглашали ветеранов, тружеников тыла, представителей общественности, пишет "Мегатюмень".