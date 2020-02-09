Ишим готовится к весеннему половодью

В Ишиме стартовала подготовка к весеннему половодью. Вопрос находится на особом контроле главы города Федора Шишкина. План мероприятий по предупреждению паводка уже разработан и реализуется.

Как сообщили в пресс-службе администрации Ишима, поручено провести командно-штабные учения по подготовке к паводку, ревизию спецтехники, ас-машин, мотопомп, проверить их техническую готовность, выполнить расчистку водоотводных канав для пропуска талых вод и вывоз снега с улиц, где возможно подтопление. Предприятиям системы ЖКХ рекомендовано утвердить графики работы аварийных бригад, назначить ответственных.

По словам директора управления по делам ГО и ЧС Ишима Сергея Данилова, заключено соглашение с Обь-Иртышским бассейновым управлением по передаче данных в отношении уровня рек Ишим, Карасуль и Мергень. Организованы временные водомерные посты на всех реках города. В ближайшее время начнется подомовой обход жителей, проживающих в зоне возможного подтопления, пишет ИА "Тюменская линия".

"События прошлых сезонов показали, что весну город должен встретить во всеоружии. Все превентивные мероприятия необходимо выполнить в полном объеме", - прокомментировал Федор Шишкин.