Ветеранам Великой Отечественной войны в Тюменском районе вручили юбилейные медали

Фото пресс-службы главы Тюменского района

Торжественное вручение юбилейных медалей "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." состоялось в п. Боровский. Три фронтовика получили награды из рук главы Тюменского района Светланы Ивановой.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, памятные медали получили три участника Великой Отечественной войны - Антонина Федоровна Пащенко, Иван Ильич Андриевский и Николай Моисеевич Щетков.

Антонина Пащенко (Татаркина) – радист, первое боевое крещение получила в 1944, во время форсирования реки Проня. Получила ранение, была контужена. За проявленное мужество она, уже старший сержант, была награждена медалями "За боевые заслуги", "За отвагу", а в 1985-м – отмечена орденом Отечественной войны I степени.

Подполковник медицинской службы Иван Андриевский ушел на фронт фельдшером в 1943 году. Принимал участие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в составе 2-го и 3-го Украинского фронтов, награжден двумя медалями "За боевые заслуги", Орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны.

Николай Щетков после школы снайперов воевал в составе одной из дивизий 3-го Белорусского фронта. В боях за Восточную Пруссию получил тяжелое ранение и инвалидность второй группы. Награжден медалью "За отвагу", а в 1985 году - Орденом Отечественной войны I степени.

Светлана Иванова отметила, что подвиг наших ветеранов невозможно переоценить и долг каждого - сохранить и передать будущим поколениям память о всех тех, кто проливал свою кровь за свободу Отечества.

За годы войны на фронт ушли более семи тысяч жителей Тюменского района, вернулись домой 2885 человек. Юбилейный год Победы встречают 487 ветеранов, из них 16 участников боевых действий, 461 труженик тыла.