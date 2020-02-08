Форум в Тюмени посвятят инновациям в сфере строительства

Строительный форум состоится в Тюмени в конце февраля в Выставочном зале. Главной темой станут инновации в отрасли.

Как сообщили в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, в рамках форума будет представлен современный взгляд на строительство: это касается как новых материалов, из которых возводятся здания, технологий, так и создания архитектурной среды.

"Облик любого города формируют именно строители и архитекторы. И создаётся он на десятилетия, а то и на столетия. К Тюмени, которая развивается темпами, превышающими среднероссийские, это относится даже в большей мере. Приглашённые спикеры, в том числе, будут говорить именно об этом. И, конечно, ожидаем участия ведущих представителей тюменской строительной индустрии", - отметил генеральный директор АО "Тюменская Ярмарка" Михаил Брудков.

Кроме того, рассматривается возможность преобразования Выставочного зала на время в аналог концертной площадки. Михаил Брудков рассказал, что такие предложения уже поступают.