В Тобольске формируют электронную стену Памяти

В Тобольске продолжается формирование электронной базы фотографий земляков, участвовавших в Великой Отечественной войне. Жителей просят приносить снимки героев-земляков, которые отсканируют и поместят на стену Памяти. Оригиналы возвращают владельцам.

Собранные фотографии разместят на мемориально-скульптурном ансамбле "Стена народной памяти тоболяков – Бессмертный полк". Снимки фронтовиков или тружеников тыла принимают в Центре добровольческого движения, Центре реализации молодежных и профилактических программ, военно-спортивном центре "Россияне" и на "Станции юных туристов". Пункты сбора работают с 14:00 до 18:00 по будням и с 10:00 до 14:00 по субботам.

Жители удаленных микрорайонов смогут поделиться изображениями в дополнительных пунктах сбора: школе №20 в Менделеево, школе №2 в Иртышском, школе №6 в Сумкино и во втором корпусе школы №15 в Левобережье. Здесь тоболяков ждут по субботам с 10:00 до 14:00.

Фотографии принимаются до 31 марта 2020 года. Торжественное открытие Стены народной памяти, установленной на площади Победы, планируется в канун празднования 75-летия Победы, пишет "Тюменская область сегодня".