В Ишиме проводят цикл мероприятий по военной истории России

Библиотечная сессия "О Днях Великих", посвященная военной истории России, проходит в Ишиме. Цикл мероприятий разработали для сохранения исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Как рассказала главный библиотекарь библиотеки им. А. И. Васильева Анна Сигуева, проект призван охватить все стороны и грани тех лет – знаковые события, победные битвы и сражения, подвиги детей и стариков, быт советских солдат, деятельность в тылу и многое другое.

"Программа библиотечной сессии объединила в себе встречи с историей в разных форматах, что позволит привлечь к участию широкую возрастную аудиторию – от дошкольников до людей взрослого поколения. Флэшмобы, акции, презентации книг, выставки, творческие вечера и вечера памяти, интеллектуальные игры и виртуальные экскурсии направлены на то, чтобы в доступной и интересной форме познакомить всех участников мероприятий с военными страницами страны и нашего города", - поделилась Анна Сигуева.

По информации организаторов, в программу включены два крупных проекта. Проект "Детям о войне" будет реализован в подготовительных группах детских садов. Дошкольники создадут "Альбома памяти", где будут фотографии и краткая информация о символах войны и Победы, солдатской каске, знамени Победы, военных письмах и других реликвиях. Школьникам расскажут об основных битвах Великой Отечественной войны в рамках проекта "Летопись Великой Победы".

Итоги сессии подведут в ноябре 2020 года на библиотечной конференции, пишет ИА "Тюменская линия".