Тюменское кадетское училище приглашает на день открытых дверей

Очередной день открытых дверей пройдет в Тюменском президентском кадетском училище 29 января.

В этот день довузовское образовательное учреждение Министерства обороны Российской Федерации распахнёт свои двери для всех желающих. Пришедших гостей ожидает знакомство с инфраструктурой училища, распорядком дня и жизнедеятельностью кадет. В универсальном зале училища пройдет концерт, в котором воспитанники продемонстрируют свои творческие способности и спортивные навыки. В учебном корпусе будут организованы выставки работ, сделанных руками воспитанников, сообщается на сайте ТПКУ.

План проведения дня открытых дверей:

09:00 - 09:30 Встреча гостей на КПП, проход в учебный корпус

09:30 - 10:00 Работа выставок (учебный корпус, фойе 3 этажа)

10:00 - 11:00 Концерт, представление училища (актовый зал)

11:00 - 11:30 Встреча с руководством училища (актовый зал)

11:30 - 12:00 Экскурсия по училищу в составе групп

12:00 Завершение Дня открытых дверей.

День открытых дверей пройдет с 10:00 до 12:00 по адресу: Тюмень, улица Клары Цеткин 39/1.