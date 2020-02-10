Тюменское кадетское училище приглашает на день открытых дверей

Очередной день открытых дверей пройдет в Тюменском президентском кадетском училище 29 января.
В этот день довузовское образовательное учреждение Министерства обороны Российской Федерации распахнёт свои двери для всех желающих. Пришедших гостей ожидает знакомство с инфраструктурой училища, распорядком дня и жизнедеятельностью кадет. В универсальном зале училища пройдет концерт, в котором воспитанники продемонстрируют свои творческие способности и спортивные навыки. В учебном корпусе будут организованы выставки работ, сделанных руками воспитанников, сообщается на сайте ТПКУ.
План проведения дня открытых дверей:
09:00 - 09:30 Встреча гостей на КПП, проход в учебный корпус
09:30 - 10:00 Работа выставок (учебный корпус, фойе 3 этажа)
10:00 - 11:00 Концерт, представление училища (актовый зал)
11:00 - 11:30 Встреча с руководством училища (актовый зал)
11:30 - 12:00 Экскурсия по училищу в составе групп
12:00 Завершение Дня открытых дверей.
День открытых дверей пройдет с 10:00 до 12:00 по адресу: Тюмень, улица Клары Цеткин 39/1.
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