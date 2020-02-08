Для тобольских подростков организуют бесплатные актерские курсы

Источник: Свободный молодежный театр | Тобольск

Бесплатные курсы по театральному мастерству для подростков в возрасте от 15 до 18 лет будут проходить в тобольском мультицентре "Моя территория". Первое занятие состоится 11 февраля в 18:00, затем участников будут ждать по вторникам и воскресеньям каждый месяц.

Практические занятия проведет актриса тобольского Свободного молодежного театра Анжелика Линднер. Она расскажет, как избавиться от речевых зажимов, продемонстрирует конкретные практики, которые помогут привести артикуляцию в норму. Подростки поработают с литературным материалом, поучаствуют в читках и обсудят полученный результат, пишет "Мегатюмень".

"Сценическое поведение состоит из разборчивой и выразительной речи и уверенных движений. Именно над этим и будем работать вместе с ребятами. Хотим, чтобы они чувствовали себя комфортно на сцене и преодолели свои страхи", — отмечает Анжелика Линднер.

В результате курсов участники поставят спектакль. В нем смогут проявить себя все желающие, кому удастся раскрыть свой потенциал во время обучения.