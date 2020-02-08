Постояльцы "Градостроителя" рассказывают о жизни в карантине

Размещенные на карантин в тюменском санатории "Градостроитель" постояльцы в соцсетях активно делятся впечатлениями и информацией о том, что едят, как коротают время и что происходит с ними в данный момент жизни. Подборку фотографий и коротких видеоисторий опубликовала "Комсомольская правда - Тюмень".

В своих пабликах находящиеся на карантине под Тюменью сообщают о хороших условиях проживания. В частности, они пишут про четырехразовое питание и разнообразие блюд, которые готовят для них повара "Градостроителя", заботу медперснала, знакомят своих подписчиков с условиями проживания.

"Тюмень. Второй день карантина подходит к концу. Взяли анализы, покормили и пожелали спокойной ночи. 14 дней не выходить из комнаты. С интернетом беда, но выжить реально", – написала в "Инстаграм" Анна.

"Все прекрасно, я довольна", – заявила в сторис эвакуированная из Уханя Ксения Харланова.

Напомним, 5 февраля два самолета Минобороны доставили в Тюмень из Китая 144 гражданина России, Белаоруссии, Казахстана, Таджикистана и Армении в связи с угрозой распространения коронавируса. Они помещены на двухнедельный карантин, обследование состояния их здоровья продолжается. По первичным наблюдениям, признаков заболевания не выявлено.