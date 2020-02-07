В тюменских школах продлили карантин

15:09 07 февраля 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: pixabay.com

До 15 февраля включительно приостановлен учебный процесс во всех муниципальных общеобразовательных организациях города и учреждениях дополнительного образования Тюмени. Такие меры связаны с ростом заболевания ОРВИ и гриппом и превышением эпидпорога. 

Напомним, ранее карантин был введен в образовательных учреждениях Тюмени с 3 по 8 февраля. Для учащихся было организовано дистанционное обучение. О продлении карантина сегодня, 7 февраля, сообщила пресс-служба администрации города.

Вопрос о том, будет ли продлен карантин в образовательных учреждениях других муниципальных образований Тюменской области, сейчас решается местными санитарно-противоэпидемическими комиссиями.

Теги: карантин , ОРВИ
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2020