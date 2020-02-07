В тюменских школах продлили карантин

До 15 февраля включительно приостановлен учебный процесс во всех муниципальных общеобразовательных организациях города и учреждениях дополнительного образования Тюмени. Такие меры связаны с ростом заболевания ОРВИ и гриппом и превышением эпидпорога.

Напомним, ранее карантин был введен в образовательных учреждениях Тюмени с 3 по 8 февраля. Для учащихся было организовано дистанционное обучение. О продлении карантина сегодня, 7 февраля, сообщила пресс-служба администрации города.

Вопрос о том, будет ли продлен карантин в образовательных учреждениях других муниципальных образований Тюменской области, сейчас решается местными санитарно-противоэпидемическими комиссиями.