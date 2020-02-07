На производстве компании "Золотые луга" соблюдается режим дезинфекции и контроля за здоровьем сотрудников

Фото: АО "Золотые луга"

В АО "Золотые луга" на производстве соблюдается режим дезинфекции на постоянной основе, независимо от проводимых в регионе карантинных мероприятий. Компания не только осуществляет строгий контроль за безопасностью молочной продукции на всех этапах, но и контролирует здоровье сотрудников, находящихся на производственной площадке.

Автоматизированные замкнутые линии производства исключают попадание в продукты посторонних веществ, в том числе мельчайших частиц: бактерий, микробов. Все молоко предварительно проверяется в лабораториях на физико-химические и микробиологические показатели, и каждая партия готовой продукции проходит проверку.

Как сообщила начальник лаборатории филиала АО "Золотые луга" Молочный комбинат "Ситниковский" Алена Пинигина, на входе в цех установлены санитарные пропускники, где каждый сотрудник в обязательном порядке моет и дезинфицирует руки. Используется спецодежда, включая головной убор. Кроме того, в постоянном режиме ведется "Журнал здоровья".

В рамках повышенного уровня заболеваемости ОРВИ и карантинных мероприятий в Тюмени усилены профилактические меры при работе интернет-магазина "Золотые луга". Все курьеры сервиса бесплатной доставки молочной продукции на дом и в офис оснащены медицинскими масками.

Напомним основные меры профилактики вирусных заболеваний: часто и тщательно мойте руки, регулярно проветривайте и увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь, избегайте контактов с людьми с признаками респираторных заболеваний (кашель, чихание, насморк). Специалисты рекомендуют соблюдать режим дня и здоровый образ жизни, в частности, правильно питаться. Ключевую роль в режиме питания, особенно в период повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом, играют молочные и кисломолочные продукты.

Также врачи советуют использовать маску при нахождении в транспорте или в местах скопления людей. Желательно как можно реже бывать в людных местах. Например, в магазинах: в этом поможет служба доставки. Так, в интернет-магазине "Золотые луга" можно сделать заказ из ассортимента производителя торговых марок "Золотые луга", "Ситниковское", линейки полезных молочных напитков "Живи ЗдорОво". Свежие продукты доставляют на дом или в офис прямо с завода, а благодаря программе лояльности за активные покупки можно получить дополнительные баллы и бонусы.