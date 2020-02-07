Тюменские застройщики пожелали всем здоровья. По-китайски

Строительная компания "Брусника" разместила на своем строящемся объекте баннер в поддержку граждан, эвакуированных из Уханя. Надпись в переводе с китайского означает "Мы желаем вам крепкого здоровья", сообщает Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

"Тюмень - наш родной город, мы искренне желаем всем жителям и гостям, которые прилетели на карантин, не болеть и справиться со всеми трудностями", - прокомментировали представители застройщика. Обращение адресовано и жителям Китая, которые сейчас переживают непростые времена.