Тюменцы увидят знаменитого мамонтенка с Ямала

Проект "40 000 лет и зим. Долгий сон мамонтенка Любы" откроется в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова 20 февраля. Посетители выставки увидят знаменитого мамонтенка Любу, найденную в ямальской тундре в 2007 году.

Детеныш мамонта десятки тысячелетий пролежал в вечной мерзлоте у реки Юрибей, пока его не нашел оленевод Юрий Худи. Исследователи с помощью современной аппаратуры тщательно изучили тело мамонтенка, стараясь понять, чем и как жили древние гиганты более 40 000 лет назад.

Выставка познакомит с научными фактами и мифами о самых знаковых животных ледникового периода. Основными содержательными линиями являются две "правды" о мамонтах — реалистичная и мифологическая. Эти версии отражены в созданных специально для проекта картинах самобытного художника Сергея Баранова.

Проект "40.000 лет и зим. Долгий сон мамонтенка Любы" Музейно-выставочного комплекса им. И. С. Шемановского будет доступен тюменцам до 19 апреля 2020 года.