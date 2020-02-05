Тюменские медучреждения перешли на противоэпидемический режим

В медицинских организациях Тюмени усилены меры профилактики гриппа и ОРВИ. В связи с повышенным уровнем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями учреждения здравоохранения перешли на противоэпидемический режим работы.

"Данный режим предусматривает обязательную текущую дезинфекцию, обеззараживание воздуха, регулярное проветривание помещений, соблюдение масочного режима медицинских работниками", — сообщили в комитете здравоохранения администрации города Тюмени.

Для разведения потоков больных с признаками респираторных вирусных инфекций и пациентов с соматической патологией во всех территориальных поликлиниках города прием заболевших с симптомами ОРВИ и гриппа ведут в специальных фильтрах. Оказание медицинской помощи детям до 3 лет, беременным женщинам, лицам старше 60 лет и пациентам, имеющим хронические заболевания, осуществляется на дому. Выписка лекарственных препаратов для льготной категории граждан со стабильным течением заболевания также осуществляется на дому.

Специалисты рекомендуют тюменцам при высокой температуре остаться дома и вызвать врача.