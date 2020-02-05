В Успенке открылось отделение дневного пребывания для детей с ментальными нарушениями

Фото: пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

Основная цель деятельности отделения — оказание детям и подросткам, а также их родителям, квалифицированной медико-социальной, социально-психологической и социально-педагогической помощи.

Отделение дневного пребывания по социализации детей-инвалидов с ментальными нарушениями в возрасте от 3 до 18 лет начало работу в январе на базе детского психоневрологического дома-интерната, расположенного в сосновом бору села Успенка Тюменского района.

В отделении практикуется индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом особенностей его развития, потребностей и специфики заболевания. Для этого консилиумом специалистов, участвующих в реабилитационном процессе, разрабатывается индивидуальный коррекционный маршрут, проводится первичная и итоговая диагностика.

Все гарантированные услуги оказываются бесплатно. Курс реабилитации рассчитан на 3 месяца при посещении 3 раза в неделю по графику, удобному для родителей. При необходимости возможно прохождение повторного курса.

Реабилитационный курс включает мероприятия, предусмотренные программой реабилитации и абилитации ребенка-инвалида: медицинская реабилитация, социальная реабилитация, физкультурно-оздоровительные мероприятия, мероприятия по занятию спортом, мероприятия по психолого-педагогической реабилитации и пр.

Для работы с детьми применяются инновационные медицинские технологии, функционирует кабинет массажа, ЛФК, тренажерный кабинет. С целью получения детьми практических навыков по подготовке к самостоятельной жизни проводится обучение в "Учебно-тренировочных квартирах", кабинетах, оснащенных в тематических форматах, среди которых магазин, парикмахерская, поликлиника, прачечная.

Кроме того, в рамках работы отделения функционирует служба поддерживающей помощи "Другое решение" для оказания индивидуальной консультативной помощи семьям, воспитывающим детей с ментальными нарушениями.