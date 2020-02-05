В Успенке открылось отделение дневного пребывания для детей с ментальными нарушениями

15:40 05 февраля 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

Основная цель деятельности отделения — оказание детям и подросткам, а также их родителям, квалифицированной медико-социальной, социально-психологической и социально-педагогической помощи.

Отделение дневного пребывания по социализации детей-инвалидов с ментальными нарушениями в возрасте от 3 до 18 лет начало работу в январе на базе детского психоневрологического дома-интерната, расположенного в сосновом бору села Успенка Тюменского района.

В отделении практикуется индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом  особенностей его развития, потребностей и специфики заболевания. Для этого консилиумом специалистов, участвующих в реабилитационном процессе, разрабатывается индивидуальный  коррекционный маршрут, проводится первичная и итоговая диагностика. 

Все гарантированные услуги оказываются бесплатно. Курс  реабилитации  рассчитан  на  3 месяца при посещении 3  раза в неделю по графику, удобному для родителей. При необходимости возможно прохождение повторного курса.

Реабилитационный курс включает мероприятия, предусмотренные программой  реабилитации и абилитации ребенка-инвалида: медицинская реабилитация, социальная реабилитация, физкультурно-оздоровительные мероприятия,  мероприятия по занятию спортом,  мероприятия по психолого-педагогической реабилитации и пр.

 Для работы с детьми применяются инновационные медицинские технологии, функционирует кабинет массажа, ЛФК, тренажерный кабинет. С целью получения детьми практических навыков по подготовке к самостоятельной жизни проводится обучение в "Учебно-тренировочных квартирах", кабинетах, оснащенных в тематических форматах, среди которых магазин, парикмахерская, поликлиника, прачечная.

Кроме того, в рамках работы отделения функционирует служба поддерживающей помощи "Другое решение" для оказания индивидуальной консультативной помощи семьям, воспитывающим детей с ментальными  нарушениями.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2020