Александр Моор: Тюмень готова к приему пассажиров, прибывающих из Китая. Обеспечены все меры безопасности

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Тюменской области Александр Моор утром 5 февраля осмотрели лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" и проверили условия, созданные для граждан, прибывших на карантин в Тюмень из Китая.

"Оцениваем готовность реабилитационного центра с точки зрения организации медпомощи, наличия оборудования и медикаментов. Приняты меры, чтобы риски для жителей Тюмени и Тюменского района были минимальны. Во-первых, все прибывающие спецбортом ещё в аэропорту проходят полную дезинфекцию. Во-вторых, их перевозят на место временного пребывания отдельными автобусами. Никакого контакта с жителями не происходит", - сообщил в соцсетях губернатор.

Главный санитарный врач РФ Анна Попова заявила, что за короткое время удалось полностью подготовить загородный центр к приему прибывающих граждан, он является такой точкой, "из которой невозможно распространение инфекции". Центр дополнительно оборудовали заграждениями, системой видеонаблюдения, в нем усовершенствовали канализацию и систему уничтожения отходов, перечислила Попова.

"Эвакуированных россиян сопровождают врачи Минобороны, вирусологи и специалисты Роспотребнадзора. При приземлении в России людей осмотрят еще раз. Таможенный досмотр и пограничный контроль проведут в специальных автобусах. Людей разместят в реабилитационном центре, в нескольких километрах от другого жилья, вокруг - два периметра ограждения. Выставлена охрана Росгвардии. Все сделано по всем правилам. Внутри учреждения есть специальная дезинфекционная камера, автономные очистные сооружения. Люди две недели будут жить в отдельных номерах, не выходя. Такие меры необходимы для обеспечения биологической безопасности. За их соблюдением станут следить специалисты научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора", - цитирует слова Поповой Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.