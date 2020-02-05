Сити-фермерство и декор тортов: для учащихся с инвалидностью проходит профориентационный марафон

В Тюменском колледже производственных и социальных технологий проходит профориентационный марафон АБИЛИМПИКС#ТЕСТ#ДРАЙВ.

Вчера в марафоне приняли участие участие школьники Тюмени и Тюменского района, сегодня участвуют обучающиеся профессиональных образовательных организаций Тюменской области с инвалидностью и ОВЗ.

В программе марафона мастер-классы по новым компетенциям конкурса "Абилимпикс": "Сити-фермерство", "Мультимедийная журналистика", "Мебельщик", "Резьба по дереву", "Специалист в сфере фитнеса", "Эксперт по качеству", "Клининг", "Вязание спицами", "Ресторанный сервис", "Декорирование тортов", "Карвинг".

"Результатом марафона станет формирование группы из числа школьников для участия в региональном чемпионате конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" в возрастной категории юниоры", — рассказали в центре занятости населения Тюмени и Тюменского района.