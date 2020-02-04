В Тюмени готовы развивать корпоративное волонтерство

В проектной сессии по развитию корпоративного волонтерства приняли участие два десятка организаций и предприятий Тюмени.

Цель сессии —объединение заинтересованных компаний, реализующих добровольческие проекты, для создания на территории Тюмени Совета корпоративного волонтерства и разработки единого календаря событий.

На сессии были озвучены приоритетные направления взаимодействия: развитие и обучение детей, находящихся в социально опасном положении, поддержка талантов, наставничество, профориентация, участие в формировании благополучной городской среды, увеличение количества систематически занимающихся спортом и ряд других направлений.

Компаниям, где ведется волонтерская деятельность и разработаны программы корпоративной социальной ответственности или социальной благотворительности, предлагают присоединиться к направлению корпоративного добровольчества в Тюмени, сообщает комитет молодежной политики департамента по спорту и молодежной политике администрации города.