Тюменцам предлагают подарить детям хорошие книги

К Международному дню дарения книг, который отмечается 14 февраля, в Тюмени проходит благотворительная акция "Дарите книги с любовью!".

Идея акции: вдохновить людей по всему миру дарить детям хорошие книги и показать, что они остаются актуальным подарком и не теряют своей ценности в век цифровых технологий.

"Почта России второй год подряд поддерживает инициативу Тюменского регионального центра "Семья" провести благотворительную акцию. До 16 февраля желающие могут принести новые и старые книги в хорошем состоянии в пункты сбора", — рассказали в пресс-службе УФПС Тюменской области. Собранные издания будут переданы специалистами Центра многодетным и малоимущим семьям.

Пункты сбора книг находятся на главпочтамте (ул. Республики, 56) и в "Лавках добра" (пр. Геологоразведчиков, 14а, ул. Амурская, 150, ул. Ермака, 1а).