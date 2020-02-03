В центре Ишима появится новая поликлиника

Новую поликлинику планируют построить в Ишиме. Местом для ее размещения станет улица Одоевского,54, ранее там располагался Центр дополнительного образования детей. Предполагается, что здание будет 3-4-х этажным, общей площадью 5 600 кв. м, рассчитанное на прием 350 пациентов в смену. Это позволит решить проблему нехватки площадей для приема пациентов в учреждениях здравоохранения города.

Вопрос о строительстве нового корпуса для областной больницы №4 руководитель муниципалитета Федор Шишкин обсудил с губернатором Александром Моором во время его визита в Ишим в 2019 году. Глава региона идею поддержал, сейчас разрабатывается проектная документация для возведения объекта.

30 января депутаты Ишимской гордумы поддержали передачу земельного участка под новую поликлинику, сообщили в администрации города.