На Туре тюменцы увидят дрифт, стрельбу и рукопашный бой

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Выступления лучших водителей полиции, МЧС и Росгвардии увидят жители Тюмени 23 февраля на льду реки Туры. Для участия в #СпецоперацииЛед приглашены команды силовых структур сопредельных регионов.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, на мероприятии в поддержку идей дорожной безопасности пройдут заезды автоспортсменов-дрифтеров и трековые гонки на льду, в которых примут участие лучшие гонщики Урала.

Зрителей ждут показательные выступления инспекторов ДПС по задержанию правонарушителей со стрельбой, демонстрацией приемов рукопашного боя. Планируется выступление парашютистов ДОСААФ.

Организаторами #СпецоперацииЛед выступают управление ГИБДД УМВД России по Тюменской области, Тюменская региональная федерация автоспорта и Российская Дрифт-серия "Урал".