На Туре тюменцы увидят дрифт, стрельбу и рукопашный бой

Выступления лучших водителей полиции, МЧС и Росгвардии увидят жители Тюмени 23 февраля на льду реки Туры. Для участия в #СпецоперацииЛед приглашены команды силовых структур сопредельных регионов.
Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, на мероприятии в поддержку идей дорожной безопасности пройдут заезды автоспортсменов-дрифтеров и трековые гонки на льду, в которых примут участие лучшие гонщики Урала.
Зрителей ждут показательные выступления инспекторов ДПС по задержанию правонарушителей со стрельбой, демонстрацией приемов рукопашного боя. Планируется выступление парашютистов ДОСААФ.
Организаторами #СпецоперацииЛед выступают управление ГИБДД УМВД России по Тюменской области, Тюменская региональная федерация автоспорта и Российская Дрифт-серия "Урал".
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