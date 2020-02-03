Тюменцам напоминают, как использовать медицинскую маску

О правильном использовании медицинской маски в период циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной инфекции и других возбудителей ОРВИ рассказывают в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

Упомянутые вирусы передаются от человека к человеку преимущественно воздушно-капельным путем — через микрокапли респираторных выделений, которые образуются, когда инфицированные люди говорят, чихают или кашляют. Использование одноразовой медицинской маски предотвращает попадание в организм здорового человека капель респираторных выделений, которые могут содержать вирусы, через нос и рот.

Необходимо помнить следующие правила:

— надевайте маску, когда ухаживаете за членом семьи с симптомами вирусного респираторного заболевания;

— если вы больны или у вас симптомы вирусного респираторного заболевания, наденьте маску перед тем, как приближаться к другим людям;

— если у вас симптомы вирусного респираторного заболевания и вам необходимо обратиться к врачу, заблаговременно наденьте маску, чтобы защитить окружающих в зоне ожидания;

— носите маску, когда находитесь в людных местах.

Используйте маску однократно, повторное использование маски недопустимо. Меняйте маску каждые 2–3 часа или чаще. Если маска увлажнилась, ее следует заменить на новую. После использования маски, выбросите ее и вымойте руки.