Тюменцев опрашивают насчет благоустройства территории на месте снесенного долгостроя

Изображение: портал "Тюмень — наш дом"

На портале "Тюмень — наш дом" проходит опрос по поводу благоустройства территории в границах улиц Кирова — Ленина — Семакова. Осенью 2019 года там был снесен долгострой.

Вопросы касаются разработки архитектурной концепции объекта. У горожан интересуются желаемым соотношением благоустройства и озеленения территории и вариантами досугового наполнения. До конца опроса осталось два дня.

По сообщению МКУ "Управление градостроительного планирования", в эту среду, 5 февраля, во дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) состоятся общественные обсуждения архитектурно-градостроительного решения общественного пространства в границах улиц Кирова — Ленина — Семакова. Начало в 18 часов.