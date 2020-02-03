Что делать, если купленный на вторичным рынке автомобиль — под арестом?

Новому владельцу придется расстаться с имуществом и требовать возврата денег с недобросовестного продавца. О том, как избежать подобного сценария, рассказали в управлении Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Как правило, граждане, купившие арестованный транспорт, обращаются в службу судебных приставов, чтобы снять арест. Однако такие ситуации не всегда решаются в пользу нового владельца машины.

"При покупке автомобиля на вторичном рынке проверить его на официальном сайте ГИБДД. Здесь можно узнать, находится ли автомобиль в розыске, есть ли запрет на совершение регистрационных действий, есть ли у его владельца неоплаченные штрафы, в том числе ссылка на реестр залогового имущества. Можно также проверить продавца автомобиля на наличие долгов на сайте службы судебных приставов. При наличии задолженности у продавца стоит задуматься о наличии возможного арестом", — рекомендуют в УФССП по Тюменской области.

Если на машину наложен арест, в Госавтоинспекции в регистрации откажут. В этом случае придется искать покупателя, предъявлять ему претензию и взыскивать деньги в судебном порядке.