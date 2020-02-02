На режиссерской лаборатории в Тюмени будут создавать подростковые спектакли

Фото театра "Ангажемент"

Режиссёрская лаборатория "12+" от молодежного театра "Ангажемент" стартует в Тюмени во второй раз. Принять участие могут молодые талантливые режиссеры. Заявки принимаются до 26 февраля.

Цель творческой лаборатории - поиск современного сценического языка для работы с подростковой аудиторией. Литературной основой работы лаборатории станет современная драматургия для подростков.

"В настоящее время на сценах тюменских репертуарных театров ощущается острая нехватка постановок для аудитории подросткового возраста. Все спектакли с возрастным цензом 12+ представляют собой "классические" постановки произведений 18-20 веков или адресованы в большей степени взрослой аудитории. Тем временем понятие "подросток" требует нового подхода и переосмысления, в том числе в театральном жанре", - отмечают организаторы.

Прием заявок в лабораторию уже начался. Состав конкурсантов для участия в финальном этапе будет объявлен 2 марта. Финальный этап пройдет с 13 по 17 апреля в Тюмени. По его итогам будет объявлен лучший режиссерский эскиз, а режиссер эскиза получит право на постановку профессионального спектакля в театре "Ангажемент", пишет "Вслух.ру".

Напомним, в первом сезоне по результатам лаборатории в репертуаре театра появился один из самых востребованных спектаклей "Всем кого касается" режиссёра Игоря Лебедева.