В Ишиме проведут открытый воркшоп по развитии личности

Образовательный воркшоп по созданию индивидуальных маршрутов развития личности проведут в ишимском мультицентре "Моя территория" 4 февраля. Участникам расскажут, какие навыки помогут достичь успеха в жизни и карьере. Вход свободный.

Спикером мероприятия выступит менеджер проектов мультицентра "Моя территория" Дарья Моор. Она расскажет о возможности самопознания через окружающих людей. В процессе тренинга участники узнают, как выбрать траекторию жизни и следовать нужному направлению. В итоге каждый составит для себя чек-лист успешного человека, пишет "Мой портал".

"В каждом человеке с самого рождения заложен огромный потенциал для совершенствования своих навыков и умений. Мы самостоятельно выбираем тот путь, по которому пойдем по жизни. Процесс личностного роста возможно запустить лишь тогда, когда у человека появляется непреодолимое желание к развитию, самосовершенствованию", — прокомментировала Дарья Моор.