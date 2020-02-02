Тюменская психиатрическая больница получила сертификат Росздравнадзора

Стационар тюменской Областной клинической психиатрической больницы впервые в России получил сертификат качества Росздравнадзора. Документ выдан по итогам добровольного аудита, инициированного руководством специализированного учреждения совместно с профильным департаментом.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, в ходе проверки эксперты оценили соответствие стационара по 11 направлениям стандартов в области безопасности и качества оказания медицинской помощи. Среди них: оснащенность и материально-техническая база, эпидемиологическая безопасность, системы идентификация личности пациента и управления персоналом, организация экстренной и неотложной помощи и т.д.

За год подготовки к аудиту клиника за счёт собственных средств обновила входные группы, пандусы, внутренние лестничные пролёты оборудовали поручнями и антискользящим покрытием. Стационар оснастили предупреждающими о препятствии знаками и тактильными табличками-указателями на языке Брайля для слабовидящих. Велась работа с регламентами и оптимизацией потоков пациентов.

Члены комиссии изучали документы, наблюдали за процессом оказания медпомощи, буквально заглянули в каждый уголок больницы. По итогам тщательного осмотра ещё одно медицинское учреждение Тюменской области признано соответствующим на самом высоком уровне по качеству и безопасности оказания медицинской помощи.

В комиссии отметили, что в стационаре Областной клинической психиатрической больницы сформировался слаженный коллектив, который в любой ситуации действует на благо пациента.

"Сертификат – не самоцель. Мы стремимся удовлетворить запросы пациентов и их близких. И останавливаться на достигнутом не станем!", – подчеркнул главный врач больницы Евгений Родяшин.