В Тюменской области созданы условия для активного долголетия

В Тюменской области продолжается реализация регионального проекта "Старшее поколение", направленное на создание условий для активного долголетия. В 2019 году его мероприятия объединили 45% жителей преклонного возраста.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, проект "Старшее поколение" предполагает систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, помогает обеспечить их доступными социальными и медицинскими услугами. Тюменский опыт высоко оценили на федеральном уровне, и с 2020 года регион входит в число пилотных субъектов РФ по данному направлению.

В 2019 году в Тюменской области стартовал образовательный проект "Виртуальная школа по уходу и реабилитации", который помогает родственникам больных обеспечить родному человеку оптимальный уровень жизни в привычной для него домашней обстановке. В Областном геронтологическом центре действует "телефон доверия для людей старшего поколения" 8-800-201-41-41. На бесплатный и анонимный звонок отвечает профессиональный психолог, который поможет найти выход из сложной жизненной ситуации, справиться с тревогой и одиночеством, разобраться в причинах волнения и беспокойства.

Большой блок работы направлен на сохранение здоровья. 25 восьмиместных автомобилей в прошедшем году пополнили парк машин, которые помогают пожилым жителям отдаленных сел пройти обследование в поликлиниках. Более 125 тысяч тюменцев старшего поколения прошли профосмотры и диспансеризацию, а около 260 тысяч находятся на диспансерном наблюдении.