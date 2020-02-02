Тюменцев приглашают погрузиться в закулисье большого кино

Жители Тюмени получат возможность познакомиться с закулисьем большого кино в рамках образовательного интенсива "Команда С", который стартует с 29 февраля и продлится в течение 10 дней. Для участников проведут серию лекций от федеральных и региональных экспертов о секретах создания полнометражных фильмов.

Будущие кинематографисты освоят азы режиссерской, операторской, художественно-постановочной и административной работы. Участники познакомятся с созданием кинокартин изнутри, получат обратную связь от спикеров и погрузятся в съемочный процесс. По итогам интенсива самые активные получат шанс испытать себя на практике: присоединиться к съемкам полнометражного фильма "Отряд С".

"Мы хотим создать сильное сообщество кинематографистов в Тюмени, поэтому проводим интенсив, где поделимся практическим опытом. Это отличная возможность для начинающих попробовать себя в новой сфере, увидеть процесс создания большого кино изнутри и найти единомышленников", — прокомментировала руководитель интенсива Дарья Киселева.

Принять участие и прокачать свои навыки могут все желающие старше 18 лет вне зависимости от уровня подготовки. Образовательный интенсив бесплатный, но количество мест ограничено, поэтому требуется регистрация, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".