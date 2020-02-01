В Ишиме создают Совет отцов

В Ишиме будет создан Совет отцов для поддержки института семьи и семейных ценностей. В рамках первого этапа проходила лекция-тренинг об осознанном отцовстве, вторым этапом станет масштабная игротека "Земля отцов_72".

Организаторы обратились в региональный Совет отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области, где им согласились помочь в открытии филиала в Ишиме.

Как рассказал председатель общественной молодежной палаты при Ишимской городской думе Артем Елисеев, лекция-тренинг проходила 25 января и длилась шесть часов, в ней приняли участие 38 человек в возрасте от 25 до 40 лет. Второй этап пройдет более масштабно: семейные команды сыграют в оригинальную настольную игру "Земля отцов_72". Участникам предстоит ответить на вопросы о 25 известных в истории отцах, которые внесли значительный вклад в становление и развитие Тюменской земли. После викторины будет сформирован список желающих официально вступить в совет отцов, состоится первое заседание.

"Идея витала давно, но толчком к ее реализации стало послание президента в части демографической ситуации в стране. Мы проанализировали обстановку в Ишиме. Оказалось, что число разводов превышает число заключенных браков. Поняли, что нужно поднимать институт семьи и семейные ценности", - рассказал Артем Елисеев.