Тюменцы активно регистрируются в качестве самозанятых

Почти 1,5 тыс. тюменцев с начала января зарегистрировались в качестве самозанятых. Им предстоит платить налог 4% от дохода, полученного от физических лиц, и 6% от дохода, если он получен при работе с организациями, юридическими лицами.

Специальный налоговый режим для самозанятых введен с 1 января этого года на всей территории Тюменской области. Теперь фрилансеры, которые оказывают услуги и получают за это деньги, могут официально "выйти из тени". Речь о фотографах, дизайнерах, парикмахерах, мастерах маникюра, репетиторах, тех, кто сдает квартиры, осуществляет ремонт, продает изделия ручной работы и т.п. По данным областной налоговой инспекции на 28 января, с начала этого года в качестве самозанятых зарегистрировались уже 1447 человек.

Стать самозанятым могут и физические лица, и индивидуальные предприниматели, у которых нет наемных работников и чей доход в год не превышает 2,4 млн руб. Преимущество в том, что вы перестаете быть безработным и вести незаконную предпринимательскую деятельность, за которую положены большие штрафы. Кроме того, самозанятые освобождены от необходимости подавать декларации о доходах и уплачивать страховые взносы в ПФР, ФОМС и ФСС.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно через мобильное приложение ФНС России "Мой налог", через личный вэб-кабинет "Мой налог" на сайте ФНС России или через любую кредитную организацию или банк, осуществляющие информационное взаимодействие с ФНС России в рамках этого эксперимента. Для этого понадобится составить заявление и приложить к нему фотографию и копию паспорта, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".