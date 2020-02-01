Тюменцам расскажут о трендах современного театра кукол

Фото театра теней "Ключ от сказки"

Открытая лекция на тему "Современный театр кукол. Многообразие жанра" пройдет 13 февраля в Молодежном театральном центре "Космос" в Тюмени. Начало в 19:00.

Спикером выступит режиссер театра теней "Ключ от сказки", автор спектаклей "Калейдоскоп историй", "Как звери солнце добывали" и "Сказки Севера", организатор детского театрального фестиваля света и тени Юлия Кувшинова. Она расскажет о современных трендах в мире кукольного театра, представил примеры лучших спектаклей в этом жанре в России. А затем поделится собственным опытом в создании постановок.

"В 2019 году в Екатеринбурге впервые проходил международный карнавал кукол и фестиваль "Петрушка Великий". На нем отбирают лучшие спектакли со всей России. Мне довелось там побывать и увидеть очень хорошие работы, несколько постановок, получивших премию "Золотая маска", пообщаться с главными представителями этого направления театра и уловить тенденции. Там я и вдохновилась на эту лекцию", – рассказала Юлия Кувшинова.

Вход на мероприятие – свободный для всех желающих. Необходимо пройти регистрацию. Подробности можно узнать на сайте космосцентр.рф, пишет "Мегатюмень".