В Тюмени появилась самая большая за Уралом сеть благотворительных боксов

30 января 2020 года в Тюмени завершилась установка боксов для благотворительного сбора вещей в рамках социального проекта “Тюменская дармарка”.

Напомним, что проект "Тюменская Дармарка: программа развития неденежной благотворительности" реализуется автономной некоммерческой организацией Центр поддержки семей "Помощь рядом" при поддержке Фонда Президентских грантов, Альянса социально ориентированных некоммерческих организаций, Департамента социального развития Тюменской области и региональной Общественной палаты, призвана снизить объемы выбрасываемого в городе мусора, в том числе текстиля и бытовой техники, а также способствовать повторному использованию вещей пригодных к эксплуатации за счет создания механизма легкой и доступной каждому желающему вещевой благотворительности, направленной на неденежную помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, многодетным семьям и людям с низким уровнем доходов.

Одним из ключевых этапов проекта стало развертывание на всей территории Тюмени сети специальных пунктов, куда каждый желающий может оставить ненужную, но находящуюся в хорошем состоянии одежду. Для этого в организациях-партнерах устанавливаются специальные боксы для приёма пожертвований. По мере заполнения ящиков, вещи передаются в социальный обменник "Тюменская Дармарка" по адресу ул. Севастопольская, д 2а, где их могут забрать нуждающиеся в помощи тюменцы. Начиная с осени прошлого года в городе было уже установлено 8 таких боксов: в автошколе "Всероссийского общества автомобилистов", Общественной приёмная Тюменской области, соседском центре "Преображенский", офисе "Тюменского межрегионального центра обучения", Центре вайнахской культуры, Обществе русской культуры, "Совете ветеранов войны и труда Восточного административного округа" и в тюменском отделении "Российского фонда милосердия и здоровья".

В предпоследний день января волонтерами и организаторами проекта “Тюменская дармарка” были установлены ещё два ящика для сбора вещей.

Один из них теперь появился в популярном у горожан котокофе "Мурка и Васька им. Ирины Карповой", расположенном по адресу ул. Харьковская, 85а. "Мурка и Васька" – это уникальный для региона приют для кошек, работающий по принципу таймкафе, куда все желающие от мала до велика, могут прийти, чтобы провести время в компании братьев наших меньших, познакомиться с питомцами и даже забрать понравившегося домой. Руководитель приюта Татьяна Александровна Лобова была искренне рада стать партнером “Тюменская дармарки”.

“Теперь любители животных и постоянные посетители котокофе смогут помогать не только пушистым и хвостатым постояльцам, но и окажут посильную помощь нуждающимся тюменцам” - сказала в ходе торжественной установки Татьяна Александровна.

Ещё одной локацией установки бокса для сбора вещевых пожертвований стал офис тюменского регионального отделения "Российского красного креста" по адресу ул. Коммунаров, 4. Председатель Морозов Михаил Владимирович выразил надежду, что благодаря сотрудничеству с "Тюменской дармаркой", работа по помощи попавшим в трудную жизненную ситуацию горожанам выйдет на качественно новый уровень!