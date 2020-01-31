Тюменская область вошла в топ-10 по упоминаниям национальных проектов

Тюменская область заняла седьмое место в медиарейтинге упоминаемости регионов России в контексте указа Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Рейтинг подготовлен по медиаиндексу компании "Медиалогия" на основе анализа более 53 тысяч источников с января по декабрь 2019 года.

Лидером по упоминаемости в контексте реализации национальных проектов стал Краснодарский край, второе место заняла Республика Татарстан, замкнула тройку лидеров Нижегородская область. Отметим, что помимо тюменского региона, занявшего седьмое место, из Уральского федерального округа в десятку попала Свердловская область, показав четвертый результат.

По мнению сопредседателя тюменского регионального отделения Общероссийского народного фронта, члена правления Союза журналистов Тюменской области Александра Пересторонина, администрация президента будет обращать на подобные рейтинги самое пристальное внимание и, возможно, даже принимать определенные кадровые решения, в том числе, на их основе.

"Губернаторам и их пресс-службам необходимо активнее рассказывать населению о том, что происходит в сфере реализации нацпроектов, причем используя не бюрократические формулировки, а понятный гражданам язык. Особенно в контексте слов президента о необходимости совместной работы на благо страны и рядовых граждан, и общественников, и всех ветвей власти. Нужно рассказывать, что уже достигнуто, что запланировано, какую пользу получат жители региона", - отметил Александр Пересторонин.

По словам эксперта, если граждане не знают о ходе реализации национальных проектов, даже если тем или иным субъектом уже многое достигнуто в этом направлении, и потому, к примеру, не пользуются их благами, – это, безусловно, минус и недоработка, и регионам, не вошедшим хотя бы в топ-20 рейтинга, обязательно нужно подтягиваться.