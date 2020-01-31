Интернет-магазин "Золотые луга" стал партнером проекта "Мой месяц счастья"

Фото: АО "Золотые луга"

Популярный тюменский портал для родителей "Детки!" в рамках федерального проекта "Крепкая семья" в Тюменской области запускает ежегодный, юбилейный "Мой месяц счастья", который пройдет с 01 по 29 февраля включительно. В этом году к проекту присоединился интернет-магазин молочной продукции "Золотые луга".

Проект "Мой месяц счастья" направлен на то, чтобы научить участников видеть счастье и уметь радоваться мелочам и повседневным событиям. В рамках партнерства интернет-магазин одного из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири учредил специальную номинацию "Молочное счастье".

Для того, чтобы побороться за специальный приз, участники в течение всего конкурсного периода должны сделать и выложить в свой альбом от одной и более фотографий с любым продуктом торговых марок "Золотые луга" и "Живи ЗдорОво", ставший одним из составляющих элементов их счастливого дня.

Победителя в номинации "Молочное счастье" определят представители компании и в финале конкурса, который состоится в марте, вручат ему особенный приз – целую корзину, наполненную вкусной и полезной продукцией от компании "Золотые луга". Интернет-магазин "Золотые луга" https://dostavka.zolotie-luga.ru/ предлагает заказывать молочную продукцию из ассортимента производителя с бесплатной доставкой курьером на дом или в офис. Сервис продолжает набирать популярность. В 2019 году компания запустила программу лояльности, в рамках которой покупатели могут получать бонусы за свои заказы, за регистрацию, приглашение друзей и другую активность, чтобы тратить их на следующие покупки. Ежемесячно компания запускает промокоды, по которым можно дополнительно получить приятный подарок к своему заказу.

Например, до 9 февраля действует новый промокод "ТВОРОГ600": при покупке от 600 рублей в подарок вы получаете 350 г обезжиренного творога.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.