Тюменцев приглашают на мастер-класс Максима Батырева

После годового перерыва в Тюмень приезжает Максим Батырев с обновленной программой "КАК ПРОДАВАТЬ В РОССИИ БОЛЬШЕ ВСЕХ".
Максим Батырев - известный российский менеджер, обладатель премий "Коммерческий директор года", "Менеджер года", "Бизнес-автор года" и "Бизнес-спикер года".
Мастер-класс "Как продавать в России больше всех" учитывает всю специфику российских клиентов и их индивидуальные особенности. На мастер-классе будет проведен пошаговый разбор того, каким образом выстраивать правильные отношения с клиентами, в какой момент и каким образом начинать вести коммерческие переговоры. При соблюдении всех разобранных действий вероятность сделки возрастает разительно!
Впервые на мастер-классе в Тюмени Максим ответит на вопрос, как личная жизнь влияет на профессиональные результаты.
Для группового участия действует специальная стоимость.
ВАЖНО. Сейчас действует минимальная стоимость на все билеты, повышение цены в понедельник.
Подробная программа на сайте.
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