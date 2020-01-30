Тюменцев приглашают на мастер-класс Максима Батырева

Афиша предоставлена организаторами

После годового перерыва в Тюмень приезжает Максим Батырев с обновленной программой "КАК ПРОДАВАТЬ В РОССИИ БОЛЬШЕ ВСЕХ".

Максим Батырев - известный российский менеджер, обладатель премий "Коммерческий директор года", "Менеджер года", "Бизнес-автор года" и "Бизнес-спикер года".

Мастер-класс "Как продавать в России больше всех" учитывает всю специфику российских клиентов и их индивидуальные особенности. На мастер-классе будет проведен пошаговый разбор того, каким образом выстраивать правильные отношения с клиентами, в какой момент и каким образом начинать вести коммерческие переговоры. При соблюдении всех разобранных действий вероятность сделки возрастает разительно!

Впервые на мастер-классе в Тюмени Максим ответит на вопрос, как личная жизнь влияет на профессиональные результаты.

Для группового участия действует специальная стоимость.

ВАЖНО. Сейчас действует минимальная стоимость на все билеты, повышение цены в понедельник.

Подробная программа на сайте.